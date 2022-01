Igor De Camargo n’a joué qu’un an à Molenbeek. En janvier 2005, il débarquait au stade Machtens où évoluait alors le FC Brussels, en provenance de Genk. Un an plus tard, il signait un contrat au Standard. Mais durant ces douze mois à Molenbeek, l’attaquant est devenu le chouchou du stade Machtens. À tel point que 17 ans plus tard, ils espèrent encore tous le voir y terminer sa carrière.

Un rêve qui est sur le point de devenir réalité. En manque de temps de jeu à Malines, le Belgo-Brésilien n’a commencé que quatre matchs, quand ses concurrents étaient absents. L’attaquant de 38 ans a donc demandé et obtenu l’autorisation du KaVé pour négocier avec le club molenbeekois. Si le deal se confirme (ce qui devrait être le cas dans les prochaines heures), ce serait sous la forme d’un transfert définitif, Malines ne souhaite en effet pas louer son attaquant dont le contrat prend fin au terme de la saison.