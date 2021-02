Le médian du RWDM a porté le maillot malinois durant six saisons.

Ce match de Coupe de Belgique à Malines, il sera très particulier pour Glenn Claes. En effet, le joueur arrivé cette saison au RWDM, a joué durant six ans au Kavé. “Nous sommes contents d’affronter une équipe de D1A. Je le suis encore plus puisqu’il s’agit de mon ancien club. Ce sera un plaisir de joueur contre eux, même si le Covid me privera de retrouvailles avec les supporters dans ce stade”, explique le médian du RWDM.

À Malines, Glenn Claes a pratiquement tout connu lors de son passage. “J’ai joué pendant six saisons à Malines, passant tout près d’accrocher les playoffs 1, à la relégation. Disons que j’ai un peu tout connu là-bas.”

Depuis son départ, il a continué à suivre les résultats de ses anciennes couleurs, notamment ceux réalisés cette saison en D1A. “Je continue à suivre leurs résultats. Ils étaient dans une situation délicate il y a quelques semaines mais ils ont pris pas mal de points lors des derniers matchs. Ils sont dans une bonne spirale.”

De quoi rendre la qualification pratiquement impossible pour le RWDM ou l’exploit est-il réalisable ? “Nous savons que ce ne sera pas facile mais nous allons jouer notre jeu. Notre ambition, c’est de passer ce tour de Coupe de Belgique. Nous avons tout fait pour récupérer au plus vite après notre match de samedi contre l’Union, je suis persuadé que nous avons toutes nos chances dans cet affrontement.”