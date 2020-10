Le match contre le Lierse doit avoir lieu, parce que ‘seulement’ quatre joueurs ont été testés positifs. Dailly : "Mais le problème, c’est qu’il y en a quelques autres qui ont les symptômes et sont au lit. Or, leur test était négatif. Ce mercredi, on passe un nouveau test, le troisième de la semaine. C’est la folie. Pourtant, on a tout fait pour ne pas être touchés. On a tout désinfecté, tout nettoyé. J’ai même fermé l’académie parce qu’on avait quelques cas parmi les jeunes. Mais on doit jouer le match, et on le jouera."

En tout, 14 personnes ont été testées positives, dont quatre joueurs et deux membres du staff. Les autres personnes sont des employés de plusieurs services., soupire le président Thierry Dailly.