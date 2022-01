Depuis le 17 octobre, match perdu 1-2 contre Westerlo, le RWDM n’a plus connu la défaite. Les joueurs de Vincent Euvrard ont décroché trois partages et cinq victoires pour afficher un bilan de 18 sur 24. Cette série de résultats positifs a permis aux Molenbeekois de se hisser à la 3e place, bien placés dans la course au match de barrage.

Ce mardi, ils retrouvent la dernière équipe à les avoir fait tomber. L’occasion de prouver que l’équipe a basculé dans une autre dimension au cours de ces trois derniers mois. Une sorte de test ultime pour une équipe qui s’est autoproclamée candidate à la montée. Et quoi de mieux qu’un duel face au leader pour se jauger ? “Nous recevons Westerlo, la dernière équipe à nous avoir battus en championnat. C’est l’occasion pour nous de montrer que le RWDM a bien grandi au cours de ces trois derniers mois, de prouver qu’il a changé de statut aussi”, confirme Vincent Euvrard.

Un RWDM moins naïf, plus solide derrière, même s’il lui est encore arrivé d’encaisser trop facilement ou de perdre ses moyens sous la pression de son adversaire. Une donne qu’il a toutefois su gérer sans difficulté vendredi face à Lommel. “Les joueurs n’ont pas paniqué, comme ils avaient pu le laisser entrevoir lors de précédentes rencontres. La performance du groupe a été solide; les gars se sont battus les uns pour les autres, ont fait les efforts pour le collectif. Nous avions une bonne cohésion de groupe et c’est ce qu’il faudra proposer ce mardi.”

Il faudra toutefois composer avec plusieurs absences et notamment celles des recrues hivernales qui ne seront pas sélectionnables pour cette rencontre d’alignement. Sans oublier que Nangis est suspendu et qu’Ephestion, prêté par Westerlo, n’a pas le droit de jouer face à son propriétaire. À Vincent Euvrard de trouver la bonne formule, même sans un De Camargo qui a prouvé son importance en l’espace de 90 minutes seulement. “Il a montré l’exemple, que ce soit en pesant sur la défense adverse ou en prouvant ce qu’un attaquant pouvait effectuer sur le plan défensif. Il est et sera très important pour notre groupe, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors.”

Le noyau : Defourny, De Bie, Nkurunziza, Sankhon, Mpati, Van Den Bogaert, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Rommens, Diallo, Claes, Keita, Gécé, Nzuzi, El Ouamari, Togui, El Ouahdi, Lavie.

Nangis est suspendu (2/4).