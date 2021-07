Pour son troisième match de préparation, le premier devant ses supporters, le RWDM a de nouveau connu la défaite. Mais l’important n’était pas là. Face à Eupen, on a vu de bonnes choses de la part du RWDM, que ce soit en première mi-temps avec les titulaires mais aussi lors du second acte avec une équipe composée majoritairement des jeunes espoirs du club. “Face à des joueurs expérimentés de D1A, les jeunes ont livré une bonne prestation, ils ont osé. J’ai également été très satisfait de la première mi-temps. Sur l’ensemble du match, nous nous sommes procuré plus d’occasions et Eupen a marqué sur sa seule frappe dangereuse de la partie. Mais je suis satisfait du contenu, nous avons travaillé collectivement, avec beaucoup de pressing et de récupérations de balle. On doit juste encore gagner en calme en possession de balle. Après trois semaines de travail, je suis plutôt content du contenu”, se félicite Vincent Euvrard.

Même si la victoire n’est toujours pas au bout, on note une progression dans le jeu des Molenbeekois au cours de ces trois premiers matchs de préparation. “C’est difficile de comparer le PSV à Eupen mais effectivement, nous sommes en progrès.”

Ces progrès, ils devraient se poursuivre et peut-être se concrétiser par des résultats positifs avec un secteur offensif qui s’est renforcé cette semaine par l’arrivée d’Alexis Gonçalves Pereira. “On doit prendre le temps de construire avec ces nouveaux joueurs. Alexis n’avait que trois séances dans les jambes, c’était trop tôt pour le mettre dans un match mais il va sûrement commencer à jouer durant notre semaine de stage.”

Ce lundi, les Molenbeekois prennent la direction des Pays-Bas pour le début de leur stage qui durera jusqu’à samedi. Durant ce stage, ils affronteront Charleroi mercredi et l’équipe de Cambuur samedi. L’occasion de travailler la cohésion de groupe avant tout. “On va travailler tous les aspects du jeu mais surtout la cohésion. Pendant six jours, les joueurs seront ensemble 24 heures sur 24, c’est dans ces moments-là qu’un groupe se forme, que les liens se tissent et que les nouveaux s’intègrent.”

Des nouveaux, il y en aura encore dans cet effectif. Le club cherche des renforts dans chaque ligne de jeu, plusieurs dossiers sont bien avancés et l’un d’eux devrait aboutir dans les heures ou les jours à venir.