C'est du côté de Wemmel, sur un terrain que le club a récemment acquis pour les entraînements de son équipe première, que le RWDM a lancé sa saison ce vendredi. Après deux jours de tests physiques, les joueurs ont eu droit à un premier contact avec le terrain. Une séance matinale d'1h30 au cours de laquelle les sourires confirmaient le plaisir qu'avait les joueurs de se retrouver.Un noyau qui a perdu quelques éléments en cours de route (De Camargo, Rommens, Keïta, Nangis, Nzuzi, Togui, Libert et d'autres) mais qui a déjà intégré trois nouveaux renforts (Bryan Smeets, Kylian Hazard et Jonathan Heris) heureux d'être de la partie pour cette reprise.La préparation du RWDM durera sept semaines avant la première rencontre de championnat programmée le vendredi 12 août à Virton. Une préparation jalonnée de matchs amicaux, à commencer par un déplacement au Standard le samedi 2 juillet. Malines et le Patro seront également au menu du mois de juillet, avant un stage aux Pays-Bas programmé du 18 au 23 juillet.Le tout pour préparer une saison au cours de laquelle le RWDM sera attendu. Le club ne cache d'ailleurs pas ses ambitions, le titre est l'objectif avoué des Molenbeekois cette saison.