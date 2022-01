Battu mardi par Westerlo, le RWDM a vu sa série d’invincibilité de huit matchs prendre fin. La faute à une erreur défensive alors que cette même défense avait pourtant bien contenu la force de frappe du leader. "Notre plan de jeu avait été parfait jusqu’à la 70e. C’est dommage d’avoir craqué alors que la défense était solide. C’est un point sur lequel nous devons progresser", affirme Florian Le Joncour.

Pour le défenseur, le plus important sera d’afficher la bonne réaction face à Mouscron. Histoire de rester dans la course à la deuxième place. "Notre série de huit matchs sans défaite nous avait permis de nous hisser en haut de tableau. Cette série a pris fin ; ce n’est pas dramatique. À nous d’en commencer une nouvelle dès dimanche. Le but est de rester dans ce haut du classement."

D’autant qu’il y a un joli coup à réaliser ce week-end puisque Waasland-Beveren doit affronter Westerlo. Un succès dimanche permettrait aux Molenbeekois de s’emparer seuls de la deuxième place. "Si on veut rester en haut, il faudra prendre des points chaque week-end. Nous serons tous d’attaque pour livrer un autre combat ce dimanche."

Un match qu’il faudra mieux prendre en main que mardi. "Nous devrons imposer notre jeu pour aller chercher les trois points avec, enfin, le retour de nos supporters."

Van den Bogaert s’est engagé en Islande, au Knattsprynufélag Akureyar.

le noyau : Defourny, De Bie, Dante, Sankhon, Mpati, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Gécé, Rommens, Claes, Keita, El Ouamarai, Togui, El Ouhadi, Nzuzi, Lavie, Monte, De Camargo, Ephestion.

Nangis (3/4) est suspendu.