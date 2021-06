Le RWDM affrontera Eupen à Braine le 10 juillet RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois effectuent leur début de préparation dans les installations du RCS Brainois. © Sterpigny

Ce lundi, le RWDM a repris les entraînements dans les installations du RCS Brainois, en attendant la fin des travaux de ses terrains à Molenbeek. De quoi travailler dans de bonnes conditions au vu de la qualité des installations brainoises.



Du côté de la direction du RCS Brainois, on se félicite de pouvoir accueillir les pensionnaires de D1B dans ses installations. "Nous tenons à remercier tout particulièrement notre échevin des sports Geoffroy Matagne pour son soutien et son implication sans faille pour permettre cette organisation à une époque où les terrains herbés sont la plupart du temps en phase de préparation pour la prochaine saison. Les terrains du Stade Gaston Reiff sont vraiment déjà dans un état exceptionnel et il convient également de remercier l’équipe travaux de la Commune de Braine-L’Alleud (notre échevin Henri Detandt et Monsieur Forget) ainsi que la société Krinkels pour les décisions anticipées et judicieuses qui ont permis d’obtenir ce magnifique résultat si tôt dans la saison. Nous réitérons tous nos remerciements aux équipes de la RCA et de la commune de Braine-L’Alleud pour leur collaboration et leur compréhension de tous les instants", indique le comité du RCS Brainois.



Une collaboration qui permettra la tenue d'un match de gala dans les installations brainoises puisque le samedi 10 juillet à 16h, le RWDM clôturera son stage par une joute amicale face à Eupen, pensionnaire de D1A.