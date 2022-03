Le RWDM, avec un grand Defourny, accroché à Lommel RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois perdent deux points dans la course à la deuxième place. © Belga

Le RWDM avait bien entamé la partie avec quelques belles actions qui ont déstabilisé la défense de Lommel. Mais très vite, ces actions football champagne ont disparu et fait place à un RWDM en manque d'inspiration pour déstabiliser le bloc bas local.



Au contraire, c'est Lommel qui s'est forgé les plus belles possibilités, mettant le feu dans le rectangle molenbeekois durant le dernier quart d'heure du premier acte. La frappe de Saito laissait Defourny sans réaction et filait un rien à côté. Il fallait ensuite un grand Defourny, comme c'est souvent le cas ces dernières semaines, pour conserver le zéro derrière. Le portier du RWDM repoussait une superbe volée de Smeets et gagnait encore son face à face avec Caue juste avant le repos.



En seconde période, on voyait un RWDM plus offensif, les deux équipes se créaient de belles possibilités mais il fallait encore un grand Defourny pour garder le zéro. Le RWDM aussi aura des occasions pour l'emporter. Les reprises hors cadre de Ruyssen et Togui ont fait vibrer les supporters, Nangis touchait la barre sur un centre tir alors que Libert butait sur le dernier rempart local.



Mais les Molenbeekois ne trouvaient pas la faille cette semaine et laissent filer deux points.



Lommel - RWDM 0-0

Lommel: De Busser, Belghali, Lemoine, Wuytens, Kis, Pierrot, Henkens, Rosa (86e Anello), Smeets, Saito (76e Agyepong), Vinicius.

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy (76e Mpati), Keita, Rommens, Nangis, Claes (76e Hazard), Ephestion (46e Nzuzi), De Camargo (46e Togui).

Arbitre: M. Willems.

Avertissements: Keita, Le Joncour, Rommens.