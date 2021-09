Le RWDM balayé au Lierse (4-1) RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois ont livré une première période catastrophique sur la pelouse des Lierrois. © Belga

Après deux partages vierges consécutifs en championnat et une qualification en Coupe de Belgique, le RWDM retrouvait le chemin de la compétition avec un déplacement au Lierse. L'occasion de voir Togui titularisé en pointe de l'attaque.



Mais finalement, l'attaque molenbeekoise fut inexistante dans ce match, et que dire de la défense qui passait totalement au travers. Elle qui n'avait encaissé qu'un seul petit but au cours des trois premiers matchs en prenait trois en l'espace de 45 minutes.



Le Lierse se baladait trop facilement sur le premier but inscrit par Abdallah, la perte de balle de Le Joncour était ensuite punie par la vitesse de Limbombe alors que la défense oubliait Laes sur le 3-0.



Vincent Euvrard tentait d'inverser la tendance avec un triple changement, notamment en remettant Terki dans le jeu à la place d'un Keita catastrophique. Il repassait également en 4-4-2 mais cela ne changeait rien. Le RWDM était dans un très mauvais jour et le Lierse s'en donnait à coeur joie, malgré la belle réduction du score de Rommens.



Lierse - RWDM 4-1 Lierse: De Smet, Hendrickx, Schuermans, Gillekens, Laes (73e Poelmans), Bitsindou, Van Acker, Maes (85e Swinnen), Limbombe, Yagan (79e De Schryver), Abdallah (85e Naessens).

RWDM: Defourny, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Mpati (46e Van Den Bogaert), Keita (46e Terki, Rommens, Claes, Ephestion, Nzuzi (58e Goncalves), Togui (46e Nangis).

Arbitre: M. Willems,

Avertissements: Maes, Naessens.