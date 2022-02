Le RWDM bat Deinze et prend le large à la deuxième place RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois comptent cinq points d'avance sur Waasland-Beveren.

© Belga

Avec la défaite de Waasland-Beveren vendredi face au Lierse, le RWDM avait l'occasion de s'isoler à la deuxième place et de prendre cinq points d'avance sur leur concurrent direct.



Une donnée dont les joueurs de Vincent Euvrard étaient bien conscients, eux qui ont mis la pression sur Deinze dès les premières minutes. Le Joncour était le premier à lancer les hostilités, par deux fois sur corner. Ephestion inquiétait Vandenberghe à distance et puis les Molenbeekois trouvaient l'ouverture à la 24e. Le centre de Ephestion trouvait De Camargo, le gardien repoussait la tentative mais Vorogovskiy avait bien suivi et plaçait le ballon au fond (1-0).



Maître de son sujet, le RWDM devait toutefois rester vigilant et pouvait remercier Defourny. Le gardien molenbeekois sortait deux réflexes décisifs, juste avant et juste après la pause.



En seconde période, les occasions étaient moins nombreuses, le RWDM soignait avant tout sa position défensive, tout en tentant de repartir rapidement en contre. Un contre que Togui aurait pu terminer par un but et éviter une pointe de stress dans les derniers instants.



Jusqu'au coup de sifflet final libérateur synonyme de nouveau et précieux succès du RWDM.





RWDM - Deinze 1-0

RWDM: Defourny, Sankhon, Ruyssen Le Joncour, Vorogovskiy, Rommens, Keita, El Ouahdi (84e Dante), Nangis (69e Lavie), Ephestion (79e Hazard), De Camargo (79e Togui).

Deinze: Vandenberghe, Quirynen, Boone, Prychynenko, Vansteenkiste, Hendrickx, Fraser (84e Lecomte), Challouk (84e Staelens), De Belder, Mertens, Dansoko (64e Abrahams).

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Mertens, El Ouahdi.

Le but: 24e Vorogovskiy (1-0).