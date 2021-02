Après deux semaines de repos forcé, le RWDM avait une mission face à Westerlo: décrocher sa première victoire en 2021, après les deux défaites en championnat à Lommel et contre l'Union ainsi que l'élimination en Coupe de Belgique.

Les intentions étaient bonnes avec un RWDM qui se projetait vers l'avant dès les premières minutes mais qui se retrouvait mené au marquoir lorsque Vetokele était oublié au petit rectangle.

Sonné, le RWDM mettait quelques minutes à reprendre son jeu mais prenait la suite de la partie à son compte. Nzuzi et Nangis manquaient toutefois de précision et Claes de puissance pour rétablir la parité.

Ce but égalisateur, il tombait à la 51e. Nangis isolait Nzuzi pour le 1-1. Un but qui ne suffisait pas à des Molenbeekois décidés à faire la différence. On pensait dans un premier temps que le RWDM retombait dans ses travers lorsque Nzuzi et Claes rataient l'immanquable mais à la 69e, la passe en profondeur de Nangis permettait à Rocha de placer le RWDM aux commandes.

Le RWDM était sous pression dans le dernier quart d'heure et il fallait même un arrêt réflexe de Sadin dans les arrêts de jeu pour assurer une première victoire du RWDM en 2021.

RWDM - Westerlo 2-1

RWDM: Sadin, Dante (46e Libert), Yambere (68e Van Den Bogaert), La Joncour, Mpati, Nangis, Rommens, Terki, Claes (71e Ribeiro), Nzuzi (71e Lavie), Rocha.

Westerlo: Ozer, Remmer (89e Gboho), Perdichizzi, Soumah, Mabea, Dierckx (65e Alici), Keita, Van Eenoo, Plumain (65e Abrahams), Vetokele (89e Biset), Cicek.

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Le Joncour, Rocha, Biset.

Exclusion: 88e Abrahams.

Les buts: 14e Vetokele (0-1), 51e Nzuzi (1-1), 69e Rocha (2-1).