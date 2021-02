Le RWDM battu à Malines et éliminé de la Coupe de Belgique RWDM Sébastien Sterpigny Deux grosses erreurs molenbeekoise coûtent cher au décompte final. © Belga

Malgré de bonnes intentions avant la rencontre, le RWDM a vécu un début de match très compliqué sur la pelouse de Malines. Rapidement repliés devant leur rectangle, les Molenbeekois ont subi dans un premier temps.



Sadin était mis à contribution d'entrée alors que Malines poussait par la suite et finissait par obtenir un penalty à la 28e. Une faute assez grossière de Van Den Bogaert sur Kaboré permettait à Druijf d'ouvrir la marque. Comme face à l'Union quelques jours plus tôt, les Molenbeekois se réveillaient en seconde partie de mi-temps, parvenant enfin à atteindre le rectangle malinois, même si les centres de Van Den Bogaert et Nangis manquaient clairement de précision.



Le RWDM débutait la seconde période avec de meilleures intentions. Monté au jeu à la pause à la place de Rocha, Nzuzi se créait deux belles opportunités. Tout comme Claes dont la reprise de la tête obligeait Coucke à se détendre. C'est alors que le RWDM était le mieux dans son match qu'une relance approximative de Van Den Bogaert était immédiatement punie par Shved (2-0), de quoi mettre fin à tout suspense dans ce match.



Malines - RWDM 2-0 Malines: Coucke, Kabore, Peyre, Vanlerberghe, Bijker, Vranckx, Schoofs (64e Mrabti), Defour (87e Hairemans), Kaya (87e Voet), Shved (77e Wernersson), Druijf (64e De Camargo).

RWDM: Sadin, Mpati, Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert, Rommens, Terki, Ribeiro Costa (46e Claes), Nangis, Yagan (60e Ephestion), Rocha (46e Nzuzi).

Arbitre: M. D'Hondt.

Les buts: 28e Druijf sur pen. (1-0), 65e Shved (2-0)