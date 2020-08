Le RWDM battu en amical à Genk (3-2) RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois affrontaient une équipe mixte limbourgeoise. © Sterpigny

Alors que le championnat de D1B débutera dans une dizaine de jours avec une première rencontre face aux U23 du Club de Bruges, le RWDM poursuit sa préparation avec un nouveau match amical disputé ce lundi après-midi à Genk où les Limbourgeois ont aligné une équipe mixte.



L’occasion pour Laurent Demol de faire tourner son effectif, de peaufiner certains réglages mais aussi d’effectuer un test avec la présence d’un certain Sangar au sein de la défense molenbeekoise.



Une rencontre que les Molenbeekois ont parfaitement entamé avec un but d’ouverture signé Bova, qui semble enfin débarrassé de ses problèmes au genou. Avant le repos, Ivan Yagan, qui a signé il y a quelques jours, se montrait à son avantage pour ces débuts avec le RWDM en inscrivant le 0-2.



La réaction de Genk ne se faisait pas attendre et les Limbourgeois parvenaient à revenir au score en inscrivant un but avant la pause et un second dès le retour des vestiaires. Genk qui parvenait même à faire la différence par la suite pour finalement s’imposer 3-2.