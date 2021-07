Le RWDM boucle son stage par une défaite face à Cambuur RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre en préparation. © RWDM

Ce samedi, le RWDM a bouclé sa semaine de stage aux Pays-Bas par une courte défaite face à Cambuur. Un but encaissé en première mi-temps et une quatrième défaite depuis le début de la préparation pour les Molenbeekois, eux qui avaient accroché un bon partage mercredi face à Charleroi.



Pour l'occasion, Vincent Euvrard avait aligné deux équipes mixtes dans chaque mi-temps, lui qui était privé de Nangis, Lavie, Terki et Botella blessés, mais qui pouvait compter sur le retour de Gécé.



RWDM - Cambuur 0-1

RWDM 1ère mi-temps: Defourny, Ruyssen, Le Joncour, Libert, Dante, Mpati, Hichem, Gécé, Claes, Nzuzi, Goncalves.

RWDM 2e mi-temps: Defourny, Ruyssen, Le Joncour, Dante, Abbou, Hichem, Sada, Dequevy, Degryse, El Ouahdi, Othman.