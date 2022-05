Le RWDM récompensera le bon comportement de ses supporters et punira les fauteurs de trouble RWDM Sébastien Sterpigny © belga

Le RWDM dit stop à la violence dans les stades.



Les incidents qui ont émaillé la fin de rencontre entre Seraing et le RWDM le 30 avril dernier ont choqué. Ces dernières semaines, l'augmentation de la violence dans nos stades de football a alimenté de nombreux débats. Face à cette situation et au comportement de ses supporters à Seraing, la direction du RWDM a décidé de prendre les choses en mains pour que ces événements ne se reproduisent plus.



Ce samedi, durant toute la matinée, Thierry Dailly a rencontré une délégation de supporters du RWDM pour une franche discussion. "Durant une demi-journée, nous avons organisé cette rencontre avec nos supporters afin de discuter de cette problématique. Nous avons pris le temps de nous écouter, de nous comprendre et de chercher des solutions pour que ces comportements disparaissent de nos stades", débute Thierry Dailly. (...)