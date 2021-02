La coupe de Belgique n’a jamais souri aux Molenbeekois, loin de là.

Le RWDM et la Coupe de Belgique, on ne peut pas vraiment dire que c’est une grande histoire d’amour. Par le passé, le club molenbeekois a souvent connu des éliminations précoces, face à des adversaires dont plus personne ne connaît l’existence de nos jours. “La Coupe de Belgique, c’est le Saint Graal que nous n’aurons jamais”, rétorque réaliste Thierry Gobbe, un fidèle supporter du RWDM. “Disons que nous sommes de grands spécialistes de l’élimination en 1/32e ou en 1/16e de finale. Nous avons souvent été ridicules en coupe.” (...)