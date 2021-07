Cette victoire va faire du bien pour le moral des troupes de Vincent Euvrard. Les Molenbeekois ont dû attendre leur cinquième rencontre de la pré-saison pour enfin s'imposer. Tracy Mpati disait dans nos colonnes ce matin que les défaites et nuls (face au PSV, Saint-Trond, Eupen et Charleroi) n'avaient pas cassé la confiance en interne mais qu'une victoire ferait le plus grand bien. Voilà chose faite.

Pour ce court déplacement au Begijnhofstadion, le RWDM s'est imposé 0-8 face au Tempo Overijse, club de D3 amateurs côté néerlandophone. C'est tout d'abord Lenny Nangis qui a mis les Molenbeekois aux commandes. Au plus grand bonheur de ses fans ayant fait le déplacement dans le Brabant flamand pour l'occasion. Kevin Nzuzi l'imitait quelques minutes plus tard en faisant le break. C'est ensuite Alexis Gonçalves, la dernière recrue du club, qui participait à la fête en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le score était de 0-3 à la pause.

En seconde période, les joueurs de Vincent Euvrard continuaient sur la même lancée. Les jeunes Zakaria, Othman El Ouamari et Chiffi venaient planter, coup sur coup, leur but eux aussi. Finalement, Zakaria et Marlon Degryse portaient le score final à 0-8. Un résultat imposant qui reboostera tout le monde dans le vestiaire !

Les joueurs du RWDM affronteront un tout autre adversaire ce mardi (15h) en se déplaçant au KRC Genk, vice-champion de Belgique et dernier vainqueur de la Coupe. Ils iront ensuite à Rebecq (D2 ACFF) pour clôturer la préparation. Le premier match de championnat est prévu le 14 août prohcain à 20h45. Les Bruxellois recevront les Hurlus au stade Edmond Machtens.