En affrontant Deinze et Waasland-Beveren, ses deux principaux concurrents dans la lutte pour la deuxième place, le RWDM savait qu’il était face à un tournant de sa saison. Les Molenbeekois ont réalisé la moitié du travail en reléguant Deinze à sept points le week-end dernier ; ils ont l’occasion de prendre huit points d’avance sur Waasland en cas de succès au Freethiel ce samedi. "Il était important de battre Deinze dimanche dernier ; nous l’avons fait avec la manière. Maintenant, nous savons que si nous gagnons à Waasland-Beveren, nous pouvons nous placer dans une situation très intéressante. Il nous reste huit finales à disputer, à nous de remporter la première en ramenant les trois points à Molenbeek samedi", lance Nicolas Rommens.

Le capitaine du RWDM est toutefois conscient que son concurrent direct vendra chèrement sa peau, bien décidé à prendre sa revanche sur la dernière confrontation entre les deux équipes, qui avait vu le RWDM s’imposer 2-3. "Nous serons attendus. À nous de garder les pieds sur terre. Ils débuteront certainement la rencontre avec le couteau entre les dents ; ce sera tendu mais nous devons passer au-dessus."

D’autant que le RWDM a les armes pour se défendre, lui qui développe un jeu de plus en plus chatoyant et maîtrisé. "Nous avons réalisé l’un de nos meilleurs matchs le week-end dernier. Il y avait beaucoup de mouvements ; on n’a pas laissé grand-chose à notre adversaire. Nous devons toutefois apprendre à tuer une rencontre."

Que ce soit sur le terrain ou dans les paroles, on sent que le RWDM a changé de statut dans cette D1B. "Nous venons de très loin. Je me souviens d’un match à Virton où l’on devait gagner pour ne pas devoir regarder ce qui se passait derrière nous. Aujourd’hui, avec la qualité du groupe, l’arrivée des investisseurs et quelques bons transferts, nous visons la deuxième place et donc la montée en D1A. Nous ne cachons plus notre ambition. Nous avons l’effectif pour réussir; à nous de le prouver sur le terrain chaque semaine. Conservons la même grinta et la même solidité défensive retrouvée. "

Le noyau : Defourny, De Bie, Alavoine, Dante, Sankhon, Mpati, Kurdic, Vorogovskiy, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Rommens, Ephestion, Claes, Keita, El Ouahdi, Montes, Hazard, De Camargo, Togui, Nangis, Lavie, El Ouamari.