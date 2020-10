Depuis mardi et l’apparition de 15 cas positifs au Covid-19, le stade Machtens est en lockdown. Les joueurs, le staff et le personnel non essentiel ont directement été placés en quarantaine et une nouvelle vague de tests a été effectuée dans la foulée. Tests dont les résultats sont tombés ce vendredi : 5 cas positifs supplémentaires. Avec une vingtaine de cas positifs au sein du club, la rencontre de ce samedi face au Lierse a donc été reportée. Retour sur cette semaine complètement folle en compagnie de Thierry Dailly, le président du RWDM.