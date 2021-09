Battu le week-end dernier au Lierse, le RWDM devait réaliser un résultat positif face à Waasland-Beveren, histoire d'éviter un peu reluisant 5 sur 15. Déforcés par les absences de Claes et Mpati (blessés) ainsi que de Terki et Ephestion (malades), les Molenbeekois ont montré un visage bien plus séduisant.

Les joueurs de Vincent Euvrard prenaient le contrôle du match, jouaient vers l'avant et même s'ils étaient surpris sur la première action waaslandienne ponctuée par Dabies (0-1, 24e), les Molenbeekois ont poursuivi leur marche en avant. Lavie a d'abord manqué une belle occasion avant d'offrir sur un plateau en argent le but égalisateur à Togui.

Le RWDM entamait parfaitement la seconde période, multipliant les grosses opportunités. Nangis voyait d'abord son centre est contré de justesse par un défenseur, Jackers remportait un face à face avec Nzuzi et entre les deux, Togui manquait l'immanquable. Parfaitement servi par Nzuzi au petit rectangle, l'attaquant catapultait dans les nuages un ballon qu'il n'avait plus qu'à pousser au fond des filets. Et comme si ça ne suffisait pas, dans la foulée, Le Joncour voyait sa reprise être repoussée par la barre.

À nouveau contre le cours du jeu, Defourny empêchait Waasland-Beveren de reprendre l'avance en détournant un penalty de Bertone. La partie s'équilibrait ensuite, le RWDM continuait d'attaquer mais se montrait moins dangereux. Et puis, à 12 minutes du terme, le réalisme visiteur faisait à nouveau mal, Hoggas remettant les Jaune et Bleu aux commandes alors que Maderner tuait tout suspense dans les arrêts de jeu.

RWDM - Waasland-Beveren 1-3

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Van den Bogaert (81e Goncalves), Keita, Rommens, Lavie, Nangis, Nzuzi (72e El Ouahdi), Togui.

Waasland-Beveren: Jackers, Schryvers (87e Nkaka), Wuytens, Schoobaert, Jacobsen (20e Davis) Verreth (46e Maderner), Bertone, Kablan, Hoggas, Efford (62e Faucher), Edmundsson.

Avertissements: Van Den Bogaert, Le Joncour, Davis

Les buts: 24e Davis (0-1), 28e Togui (1-1), 78e Hoggas (1-2), 90e Maderner (1-3).