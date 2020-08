Le RWDM en D1B aura-t-il une chance de se sauver ? Il est évidemment trop tôt pour répondre à cette question. Mais Laurent Demol, débarqué pour épauler Fred Stilmant dans la gestion du groupe molenbeekois, a déjà surpris pas mal de monde avec ses prouesses lors des amicaux. En cinq matchs de pré-saison, le RWDM a fait fort. Trop fort ? Peut-être bien avec ses 2 victoires (OHL 2-4 et Zulte Waregem 1-3), son nul face à Malines (1-1) et ses deux petites défaites face à Mouscron et Anderlecht cette semaine (2-1 à deux reprises).

"Il ne faut pas s'emballer", comme dit souvent Demol. Mais ces résultats sont évidemment satisfaisants pour un club montant de Nationale 1 qui va redécouvrir le football professionnel. Une preuve inéluctable qui montre que le groupe vit bien et, surtout, qui est concentré sur ses nouveaux objectifs. On fait le point sur la dynamique de l’effectif avec le T1. (...)