Ces derniers jours, le RWDM a récompensé ses jeunes éléments en offrant leur premier contrat pro à Zakaria El Ouahdi et Matteo Nkurunzia, quelque temps après avoir annoncé qu’il prolongeait de deux ans le contrat de Théo Gécé, premier transfert du club à l’été.

De quoi confirmer que le club souhaite préparer son avenir avec ses jeunes éléments. Un sacré message positif envers tous les talents de son école des jeunes. "On a ouvert le contrat de Théo Gécé afin de le signer pour une durée de deux ans avec une option d’un an. Il a effectué pour la première fois une préparation avec un groupe pro et a démontré toutes ses qualités durant cette période. Étant un jeune très prometteur et rempli de talent, il représente à nos yeux l’avenir du club", a d’ailleurs confié Julien Gorius.