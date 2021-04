Le RWDM ne peut se permettre de finir la saison sur une 9e rencontre sans succès RWDM Sébastien Sterpigny © BELGA

Le RWDM se rend au Lierse dimanche à 18h pour boucler sa première saison en D1B



Le RWDM n’a plus gagné depuis le 26 février et un succès 1-3 au Club NXT. Depuis, les Molenbeekois sont sur une série de huit rencontres consécutives sans la moindre victoire. Il leur reste donc une dernière chance ce dimanche au Lierse pour mettre fin à cette série peu reluisante. "Enchaîner huit matchs sans en gagner un seul, ça fait mal. On doit tout donner pour revenir avec les trois points du Lierse", confie Nicolas Rommens.