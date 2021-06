Le RWDM recrute un attaquant RWDM Sébastien Sterpigny Ivann Botella (Sporting Club de Lyon) a signé un contrat jusqu’en 2023. © RWDM

Le RWDM tient son premier renfort offensif en la personne d'Ivann Botella. Le footballeur français, d’origine espagnole arrive en provenance du Sporting Club de Lyon et signe un contrat jusqu’en 2023.



Ivann Botella a effectué une partie de ses classes de jeunes au Racing Club de Strasbourg jusqu’en équipe première avant de porter les couleurs du Sporting Club de Lyon en National 1 où il inscrit 8 buts et délivre 3 passes décisives. "Je suis heureux que nous ayons pu attirer Ivann et ainsi renforcer notre compartiment offensif. Ce qui me rend encore plus heureux, c’est que Botella était dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 2 avec un budget bien plus important que le nôtre, mais nous l’avons finalement convaincu de choisir pour ce projet. C’est l’exemple parfait de la méthodologie du club », se félicite Julien Gorius.



Ivan Botella, lui, est prêt pour ce nouveau défi à Molenbeek. « J’étais à la recherche d’un nouveau challenge et surtout un retour dans le monde professionnel. Je veux contribuer au projet de ce club de retrouver le plus vite possible la D1A. J’ai hâte de rechausser mes crampons et montrer mes qualités auprès des supporters.«