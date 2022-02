Le RWDM renverse le Lierse et réalise une opération en or RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois réalisent une affaire en or dans la course à la deuxième place. © belga

Le RWDM retrouvait sa bête noire ce dimanche soir, une équipe du Lierse qu'elle n'avait battu qu'une fois cette saison. Mais les Molenbeekois avaient un sacré coup à jouer en haut de tableau. En cas de succès, ils pouvaient prendre cinq points d'avance sur Waasland-Beveren à la deuxième place.



La première mi-temps fut toutefois difficile avec quelques occasions mais rien de très tranchant alors que Defourny restait vigilant en fin de première période.



La pression locale était plus marquée à la reprise, Ruyssen et Le Joncour auraient pu ouvrir la marque mais c'est bien Yagan, ancien de la maison bruxelloise, qui surprenait Defourny en premier.



Un coup au moral dont les Molenbeekois se remettaient rapidement. El Ouahdi ratait d'abord une occasion en or sur un centre tendu de Sankhon et puis, dans la confusion générale, le RWDM finissait par égaliser. Sur un coup franc de Rommens, Nzuzi déviait le ballon, Teunckens semblait capter le cuir sur sa ligne mais le juge de ligne et l'arbitre accordaient le but, provoquant la colère des Lierrois.



Revenu au score, face à des Lierrois énervés et enchainant les fautes, le RWDM lançait toutes ses forces dans la bataille pour tenter d'empocher les trois points. Et sur un corner de Rommens à la 90e Togui surgissait pour placer une reprise de la tête parfaite et faire exploser le stade Machtens.



Nzuzi ponctuait la marque dans les arrêts de jeu, permettant au RWDM de réaliser la bonne opération du week-end.





RWDM - Lierse 3-1

RWDM : Defourny, Sankhon (84e Libert), Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy, Gécé (71e Togui), Rommens, Ephestion, Claes (71e Nzuzi, 94e Kurdic), El Ouahdi (71e Hazard), De Camargo.

Lierse : Teunckens, De Schrijver, Schuermans, Gillekens, Laes (46e Yagan), Swinnen (87e Bistindou), Van Acker, Hendrickx, Schouterden, De Schryver (78e Baininwa), Abdallah (65e Naessens).

Arbitre: M. Staessens.

Avertissements: El Ouahdi, Laes, Rommens, Gécé, Swinnen, Teunckens, Van Acker, Hendrickx .

Les buts: 65e Yagan (0-1), 80e Nzuzi (1-1), 90e Togui (2-1), 93e Nzuzi (3-1).