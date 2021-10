Le RWDM renverse sa bête noire RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois restaient sur cinq défaites consécutives face à Lommel. © belga

Depuis sa promotion en D1B, le RWDM n'avait jamais battu Lommel. Quatre défaites en autant de rencontres la saison dernière et une cinquième lors du premier affrontement entre les deux équipes cette saison.



Pour tenter de vaincre cette malédiction, Vincent Euvrard alignait une équipe offensive avec Nzuzi en pointe, Ephestion en soutien, Nangis et Togui sur les flancs. C'est pourtant Lommel qui prenait les choses en mains mais la sortie sur blessure de Henkens faisait perdre le fil de la rencontre aux locaux.



Le RWDM émergeait petit à petit et aurait dû ouvrir la marque juste avant la pause mais Nzuzi galvaudait une fois de plus une occasion cinq étoiles. Un raté aux conséquences désastreuses puisque dans la foulée, la défense centrale se faisait surprendre sur un long ballon, tout profit pour Sales qui, lui, faisait preuve de sang-froid.



Le RWDM débutait la seconde période de la meilleure des manières lorsque Togui claquait une reprise de la tête victorieuse sur un corner de Claes. Mais une fois de plus, la défense se trouait derrière. Sur un long ballon, Dante cherchait la faute dans un duel avec Sales, l'arbitre ne se laissait pas piéger et l'attaquant de Lommel trompait facilement Defourny.



Le scénario déjà trop vu cette saison se répétait donc mais cette fois-ci, le RWDM affichait la bonne réaction. Les Molenbeekois reprenaient leur marche en avant. Sur un centre de Nzuzi, Togui sortait de sa boite pour rétablir la parité.



Mieux, sur un nouveau corner, Ruyssen, ancien de Lommel, surgissait pour placer une tête décroisée et célébrer un but si précieux avec ses supporters. Le RWDM renoue avec le succès au meilleur des moments et en profite pour dépasser Virton au classement.



Lommel - RWDM 2-3

Lommel: Fiermarin, Belghali (82e Aguilar), Kis, Tolinsson, Roque, Verschueren, Henkens (12e Thordarson), Rosa, Anello, Boussouf (82e Vandersmissen), Sales (63e Saito).

RWDM: Defourny, Sankhon (51e Libert), Ruyssen, Dante, Mpati, Rommens, Claes, Nangis, Togui, Ephestion (70e El Ouahdi), Nzuzi (82e Gécé).

Arbitre: M. Simonini.

Avertissements: Thordarson, Anello, Boussouf, Dante.

Les buts: 45e Sales (1-0), 47e Togui (1-1), 53e Sales (2-1), 66e Togui (2-2), 77e Ruyssen (2-3).