Le RWDM s'impose en amical à OHL RWDM Sébastien Sterpigny Suite au match reporté de ce dimanche, les Molenbeekois ont gardé le rythme face aux Louvanistes. © RWDM

Au repos forcé suite à l'annulation des matchs de D1B ce dimanche, le RWDM disputait une rencontre amicale ce lundi après-midi à OHL.



L'occasion de garder le rythme mais aussi d'offrir du temps de jeu à certains éléments. On pense notamment à Lucas Walbrecq qui a su saisir sa chance en inscivant le second but molenbeekois, Dante ayant inscrit le premier, pour une victoire 1-2.