Les supporters faisaient enfin leur retour au stade Machtens et ils n'ont pas manqué l'occasion de se faire entendre pour pousser leurs favoris vers l'avant.Une clameur qui se traduisait sur le terrain avec quelques occasions molenbeekoises dès les premières minutes et surtout une ouverture du score à la demi-heure. Ephestion jouait de son corps au milieu de terrain et envoyait Nzuzi sur orbite. L'attaquant français profitait d'une sortie hasardeuse de Mandanda pour placer le ballon au fond des filets.Le RWDM avait la bonne idée de doubler la mise juste avant la pause lorsque Claes profitait d'une belle ouverture de Nzuzi.On attendait une réaction de Mouscron à la pause mais les joueurs d'Enzo Scifo vivaient une reprise cauchemardesque. Sur un corner, Le Joncour était oublié et plaçait tranquillement au fond des filets. Deux minutes plus tard, Ribeiro recevait une deuxième jaune plutôt sévère plaçant ses équipiers encore un peu plus dans les difficultés.À 3-0 et à 11 contre 10, la rencontre était pliée, malgré la réduction du score de Mohamed sur penalty (82e). Le RWDM s'offre un convaincant premier succès alors qu'Enzo Scifo semble avoir encore pas mal de travail à Mouscron.RWDM - Mouscron 3-1RWDM : Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert (46e Mpati), Rommens, Terki (87e Gece), Lavie (70e El Ouahdi), Claes, Nzuzi (76e Goncalves), Ephestion (87e Nangis).

Mouscron: Mandanda, Duplus (66e Vroman), Angiulli, Lepoint, Mohamed, Simba (66e Bocat), Bourdouxhe, Dekuyper (54e Atteri), Tainmont (66e Mayoka-Tika), Ribeiro, Postolachi (85e Gueye).



Arbitre: M. Debeuckelaere.



Avertissements: Ephestion, Lavie.



Exclusion: 56e Ribeiro (2j.).



Les buts: 31e Nzuzi (1-0), 44e Claes (2-0), 54e Le Joncour (3-0), 82e Mohamed sur pen. (3-1).