Le RWDM affichait enfin un visage digne de son rang et prenait les commandes quelques minutes plus tard lorsque Rocha ponctuait victorieusement une belle action collective. Le plus dur était fait, Claes terminant le travail en s'offrant un doublé.



Club NXT - RWDM 1-3

Club NXT: Lammens, De Roeve, Hautekiet, Mbamba (46e Spileers), Sabbe, Aldoor, Fofana (87e Mondele), Hallaert (69e De Smet), Wilkins, Aelterman (87e Stevens), Vermant (73e Van Rafelghem).

RWDM: Sadin, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Mpati, Terki (84e Yagan), Rommens, Nangis (79e Van Den Bogaert), Nzuzi (69e Ephestion), Ribeiro (46e Claes), Rocha (69e Lavie).

Arbitre: M. De Cuyper.

Avertissements: Libert, Ruyssen.

Les buts: 40e Aelterman (1-0), 48e Claes (1-1), 53e Rocha (1-2), 72e Claes (1-3). A la pause, le coach du RWDM demandait une réaction à son groupe et faisait monter Claes à la place de Ribeiro. Changement gagnant puisque trois minutes après sa montée, Claes égalisait d'une jolie tête plongeante sur un coup franc de Rommens.Le RWDM affichait enfin un visage digne de son rang et prenait les commandes quelques minutes plus tard lorsque Rocha ponctuait victorieusement une belle action collective. Le plus dur était fait, Claes terminant le travail en s'offrant un doublé.

Une semaine après sa belle victoire face à Westerlo, le RWDM se devait de confirmer et signer un six sur six, d'autant que ce vendredi, les Molenbeekois se déplaçaient au Club NXT, lanterne rouge de la D1B.Pourtant, face aux jeunes Brugeois, les Molenbeekois ont fait preuve de nonchalance et ont snobé leur adversaire. Moins présents dans les duels, pas dangereux à une seule reprise, les joueurs de Vincent Euvrard étaient même surpris et menés à la pause lorsque Aelterman devançait Le Joncour pour placer une reprise de la tête victorieuse.