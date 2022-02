La défaite concédée dans les derniers instants à Waasland-Beveren a fait mal. Le staff l’a compris et a permis à ses joueurs de bénéficier de quelques jours de congé durant la semaine, histoire d’évacuer la déception et de se concentrer sur le sprint final qui débute ce week-end. "Ces jours de congé nous ont permis de nous vider la tête. Ce n’est jamais simple de perdre un duel au sommet de la sorte, nous avons pris un coup sur la tête et ça nous a fait du bien de prendre un peu de distance", confirme Glenn Claes.

