C’est un Thierry Dailly ému qui s’est présenté à la presse ce mercredi. Après avoir relancé le RWDM en 2014, traversé tant de tempêtes mais aussi gravi les échelons jusqu’à retrouver le football professionnel avec cette accession à la 1B Pro League, le temps est venu pour l’homme fort molenbeekois de céder le relais afin de permettre à son club de franchir l’ultime étape vers un retour en Jupiler Pro League.

Ce passage de témoin s’est effectué ce mercredi lorsque Thierry Dailly a présenté le nouvel investisseur du RWDM. Il s’agit de l’Américain John Textor, déjà propriétaire de 18 % des parts du club anglais de Crystal Palace et qui a récemment acquis 90 % de Botafogo, au Brésil. À Molenbeek, l’homme d’affaires de 56 ans qui a fait fortune dans la production d’outils technologiques autour de la réalité virtuelle et des effets spéciaux pour le cinéma devient le nouveau propriétaire et actionnaire majoritaire du RWDM, dont il détient 80 % des parts. Thierry Dailly conserve les 20 % restants mais aussi son poste de président.