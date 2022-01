Le RWDM vient à bout de Mouscron RWDM Sébastien Sterpigny Igor De Camargo a inscrit son premier but pour les Molenbeekois. © Belga

Le RWDM battu en semaine par Westerlo, Mouscron contraint au partage le week-end dernier face au Lierse, les deux équipes avaient à coeur de se racheter ce dimanche lors de leur troisième affrontement de la saison.



Les Molenbeekois entamaient parfaitement les débats. El Ouhadi fêtait comme il se doit sa première titularisation chez les pros. Le virevoltant ailier de 21 ans se jouait de la défense mouscronnoise pour offrir son premier but à Igor De Camargo. Tout un symbole.



Le RWDM perdait de sa superbe par la suite et permettait à Mouscron de mettre le nez à la fenêtre, sans toutefois inquiéter Defourny.



Les Molenbeekois rectifiaient le tir à la reprise, multipliaient les occasions mais ne parvenaient pas à faire le break, la faute à un Gillekens impérial. Mouscron qui aurait dû égaliser mais Chevalier n'exploitait la monstrueuse perte de balle de Libert.



Mouscron était étaient injustement réduits à dix à la 69, Angiulli écopant d'un second carton jaune alors que la faute avait été commise par Robert. Le RWDM en profitait pour se mettre à l'abri en fin de match et renouer avec la victoire.



En attendant la prochaine journée de championnat, c'est sur le marché des transferts que le RWDM devrait se monter actif ce lundi puisque Obbi Oulare (ex Standard) devrait prêté par Barnsley où il n'a joué que 27 minutes cette saison. Le club molenbeekois qui est également en pourparlers Kylian Hazard. Réponse ce lundi avant minuit.



RWDM - Mouscron 2-0



RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy, Gécé, Rommens, Claes, El Ouahdi (85e Keita), Ephestion (77e Nzuzi), De Camargo (88e Togui).

Mouscron: Gillekens, Angiulli, Taravel, Mohamed, Duplus (57e Diandy), Lepoint, Bakic (57e Robert (72e Gnohere)), Bocat (85e Bourdouxhe), Myny, Tainmont (57e Carcela), Chevalier.

Arbitre: M. De Cuyper.

Avertissements: Le Joncour, Lepoint, Duplus, De Camargo, Gnohere.

Exclusion: 69e Angiulli (2j.).

Les buts: 2e De Camargo (1-0), 86e Le Joncour (2-0).