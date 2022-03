Lenny Nangis, c’était LE joueur en forme du RWDM fin 2021. Malheureusement, une suspension de quatre semaines est venue le stopper en plein élan. Mais petit à petit, le flanc gauche molenbeekois retrouve son meilleur niveau. "Je vis une deuxième partie de saison plus compliquée avec de nombreuses coupures qui m’ont empêché de retrouver le rythme rapidement , débute Lenny Nangis. Cette suspension de quatre rencontres n’a pas été simple à vivre. J’étais au sommet de ma forme et j’ai été coupé en plein élan. Lorsque j’ai repris, j’ai été malade et à nouveau coupé. Les conditions n’ont pas été idéales pour me relancer mais aujourd’hui, je commence à retrouver mes sensations."

Et il l’affirme : il est prêt à mettre le feu dans ce sprint final. "Je ne suis pas encore revenu à mon meilleur niveau mais je m’en rapproche. Au cours des quatre, ou six, derniers matchs, Lenny sera à son meilleur niveau."