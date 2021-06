Leonardo Rocha ne prolongera pas au RWDM RWDM Sébastien Sterpigny L'attaquant prêté par Eupen a confirmé son départ sur les réseaux sociaux. © DR

Très bonne pioche du mercato estival, prêté par Eupen et meilleur buteur du RWDM en D1B cette saison, Leonardo Rocha ne prolongera pas son bail à Molenbeek la saison prochaine. "J’aimerais prendre un instant pour remercier le RWDM. Après une année difficile dans ma carrière et personnellement très dure, ce club m’a ouvert ses portes, m'a accueilli et m’a redonné cette joie de jouer et de profiter de ce sport merveilleux. Je voudrais remercier tout le staff et les joueurs pour les moments passés ensemble. Mon coeur restera molenbeekois pour toujours", a-t-il indiqué.