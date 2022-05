Le stade du Pairay était sold out pour cette "finale" du maintien en D1A entre Seraing et le RWDM (D1B), samedi soir (0-0). De l’ambiance, de l’incertitude et de la ferveur, tous les ingrédients pour un bon match de football. Pour l’aspect sportif, grâce à son but marqué au match aller, c’est Seraing qui l’a emporté au meilleur des deux matchs. Les Métallos resteront donc en D1A pour une deuxième saison consécutive.

Mais le match s’est terminé dans un chaos indescriptible à cause d’une poignée de hooligans des deux camps qui étaient bien décidés à en découdre sur la pelouse.

(...)