Plus d’un an après sa dernière apparition dans une rencontre officielle, Kylian Hazard a retrouvé le chemin de la compétition ce dimanche avec le RWDM. Un petit quart d’heure sur la pelouse vécu comme une libération par celui qui était dans une impasse au Cercle.

Kylian, vous avez disputé vos premières minutes avec le RWDM. Quel est votre sentiment ?

"Jouer un vrai match de compétition après un an, ça fait du bien. J’espère jouer de plus en plus et aider l’équipe comme je peux. En espérant poursuivre sur notre bonne dynamique."

Peut-on parler de libération après un an sans le moindre match ?

"Ces premières minutes ont été une véritable libération, oui. Après un an sans match, un an sans pouvoir évoluer devant des supporters. Ça m’a fait du bien de jouer, de faire des photos avec les supporters aussi. Je suis heureux et je pense que ça s’est senti sur le terrain."