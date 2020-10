Lors du dernier match officiel du RWDM, Maxime Electeur s’était illustré. Monté en cours de match, le médian disputait ses premières minutes en pro de sa carrière, assurant quelques instants plus tard la victoire face à l’Union en inscrivant le 1-3. "Si on m’avait dit que j’aurais droit à mes premières minutes en pro dans un derby face à l’Union et en marquant le but qui assure les trois points, je n’y aurais pas cru. Mais au-delà de ce but, ce qui m’a fait le plus de bien, c’est de disputer enfin ces premières minutes dans le monde professionnel", confie Maxime Electeur.