Battu sur la pelouse de Deinze, le RWDM aurait pu revendiquer le point de partage. Mais pour cela, il aurait fallu éviter le but encaissé en première mi-temps et être plus efficace après la pause. "Nous sommes tombés contre une équipe de Deinze qui sortait d’un 0 sur 6 et était dans l’obligation de l’emporter. Nous avons évolué avec un bloc bas en première mi-temps mais ils sont parvenus à marquer ce petit but. Nous étions mieux en seconde période mais cela n’a pas suffi pour revenir au score", analyse Mehdi Terki.