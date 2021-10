Mehdi Terki reversé dans le noyau B du RWDM RWDM Sébastien Sterpigny Le club évoque des raisons disciplinaires pour justifier ce choix. © Belga

Depuis quelque semaines, Mehdi Terki a disparu de la sélection du RWDM. Une absence qui a soulevé pas mal d'interrogations. Finalement, le club a annoncé que le médian avait été reversé dans le noyau B. "Le club a décidé de reverser Mehdi Terki au noyau B avec effet immédiat pour des raisons disciplinaires. Le club s’en tiendra à cette communication pour l’instant", indique le RWDM.



Le club en a également profité pour donner des nouvelles de son infirmerie.



Glenn Claes: Tendinite. "Il a reçu une injection la semaine dernière et va beaucoup mieux maintenant. Il a repris son entraînement de course à pied ce vendredi et rejoindra le groupe la semaine prochaine."



Tracy Mpati: Inflammation du mollet. "Le pire est derrière lui et il s’entraîne à nouveau à 100% avec le groupe."



Ivann Botella: Légère rechute de sa blessure. "Pas de chance, car la revalidation se passait bien. Il a repris la course à pied et sera de retour dans le groupe à 100% vers le 15 octobre."



Jonathan De Bie: Blessure à la hanche (hématome). "L’évolution est positive et il sera de retour avec le groupe lundi."



Concernant Ibrahima Sankhon, il s'agit d'un problème administratif: "Les procédures administratives progressent, mais la balle est actuellement dans le camp de l’ambassade au Sénégal."