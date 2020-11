C’est via un post sur son compte Facebook que Michel Vossaert a expliqué qu’il avait été remercié par la direction du RWDM il y a quelques jours. Véritable cheville ouvrière du club molenbeekois, impliqué dans la vie quotidienne de l’école des jeunes du club, son départ en a surpris plus d’un, comme en témoignent les nombreuses marques d’affection reçues. Il faut dire que Michel Vossaert, c’est 23 ans d’engagement au service des pensionnaires du stade Machtens. "Durant ces 23 années, mon épouse et moi-même, nous nous sommes investis sans relâche pour le club et sommes fiers du parcours réalisé à vos côtés. Le RWDM était devenu notre deuxième famille. De la première faillite du RWDM à la renaissance du club en 2015, beaucoup de choses ont évolué dans le club mais notre passion et notre engagement sont restés intacts", a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.