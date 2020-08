Sur la pelouse du Lierse, le RWDM a été trahi par des erreurs individuelles, punies à chaque fois par un but lierrois. Un scénario que les Molenbeekois devront éviter de reproduire dans une D1B qui ne laisse pas la place à ce genre d’erreurs. "Nous avions la possession de balle, le Lierse n’était pas dangereux mais on s’est fait surprendre à quatre reprises en contre-attaque, à la suite d’erreurs individuelles. À ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d’encaisser des buts de cette façon. D’autant plus que nous étions prévenus que le Lierse allait jouer de cette façon", regrette Naïm Boujouh.