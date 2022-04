Si le RWDM a pris une petite claque dimanche soir à Deinze, le principal était ailleurs pour les joueurs et le staff avec cette qualification pour le barrage assurée dès le vendredi soir. Une grosse satisfaction pour les joueurs, comme nous le confiait Nicolas Rommens, le capitaine du RWDM. "Certains joueurs ont regardé le match entre le Lierse et Waasland-Beveren vendredi soir et samedi, nous nous étions tous réveillés très heureux, satisfaits d’avoir déjà assuré notre deuxième place. C’est un petit pas vers la D1A mais le plus difficile est à venir", confie Nicolas Rommens. (...)