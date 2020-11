Le RWDM a enlevé un succès mérité vendredi contre Westerlo, sans pour autant être flamboyant. Les principales satisfactions de l’entraîneur Laurent Demol : la prestation du gardien Sadin, l’efficacité devant le but et le doublé de Nzuzi, non repris contre Seraing et resté sur le banc à Bruges.

"Nous n’atteindrons pas nos objectifs avec le même onze à chaque match", insistait le coach.

Surtout quand ces matchs s’enchaînent, comme avec ce déplacement en Campine ce soir.