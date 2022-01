Officiel: Igor De Camargo signe au RWDM RWDM Sébastien Sterpigny La rumeur de ce lundi s'est concrétisée ce mardi. © RWDM

Comme nous vous l'annoncions ce lundi, Igor De Camargo a bel et bien signé au RWDM ce mardi. Un sacré retour pour celui qui a joué au Machtens il y a 17 ans.



Le communiqué du club



17 ans plus tard, il est de retour. Igor De Camargo revient au stade Edmond Machtens ! L’attaquant arrive du KV Mechelen et signe jusqu’à la fin de la saison.



Igor De Camargo arrive en 2005 durant la trêve hivernale du KRC Genk au Fc Brussels . Dans notre temple, il se transforme en machine à buts. En 28 matchs, il trouve 14 fois le fond des filets.



Notre président, Thierry Dailly, est très satisfait : « C’était une évidence pour moi de ramener Igor dans notre temple. Des contacts avaient déjà eu lieu cet été, mais ils n’ont finalement pas pu être concrétisés. C’est dans ce stade qu’il a lancé sa carrière et qu’il est devenu le buteur que l’on connaît aujourd’hui. Cela correspond en effet à l’ambition du club de faire venir des joueurs importants qui ont l’ADN de Molenbeek en eux. »



Bienvenue Igor De Camargo(al) !