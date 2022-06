Officiel: Jonathan Heris rejoint le RWDM RWDM Sébastien Sterpigny Le défenseur actif à Eupen cette saison signe son grand retour au stade Machtens. © RWDM

Comme nous vous l'annoncions déjà vendredi, Jonathan Heris, dont le contrat à Eupen prendra fin le 30 juin, s'est engagé pour deux saisons (+ 1 an en option) au RWDM.



Il s'agit d'un retour au stade Machtens pour celui qui avait débuté sa carrière professionnelle au FC Brussels, avec un certain Thierry Dailly. "Jonathan revient ainsi là où sa carrière professionnelle a débuté, ici au stade Edmond Machtens", indique le club molenbeekois. "Le RWDM n’est pas étranger à Jonathan, puisqu’il a effectué presque toutes ses catégories de jeunes au RWDM et plus tard au FC Brussels. Le 14 mars 2009, face au RFC Tournai, il fait ses débuts au plus haut niveau en deuxième division (D1B). A l’époque, le directeur sportif du FC Brussels n’était autre que… Thierry Dailly ! Au total, il est entré en action à 93 reprises et a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Il s’est ensuite rendu en Hongrie à l’Ujpest FC, avec lequel il a remporté la Coupe de Hongrie lors de la saison 13/14."



Défenseur polyvalent, capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur le flanc droit, Jonathan Heris apportera toute son expérience au RWDM.