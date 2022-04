"Lambic ! Tu ne peux pas rechausser tes godasses pour un match et aller nous marquer deux buts à Seraing pour qu’on remonte en D1A ?"

Même 29 ans après avoir joué son dernier match dans le stade Edmond Machtens, Lambic Wawa (61 ans) n’a rien perdu de sa popularité au RWDM. Fier d’être agrippé par tout le monde dans le Socio Club de la vieille tribune, il se retourne vers nous. "Généralement, je suis calme en assistant aux matchs du RWDM. Mais samedi passé, j’avais l’impression d’avoir 20 ans et j’avais envie de monter sur le terrain pour aller mettre le ballon au fond."

Pour les plus jeunes d’entre nous : le Congolais Lambic Wawa, qui portait toujours le numéro 13, est l’un des attaquants les plus légendaires du club. Entre 1985 et 1993 - il a fait un crochet d’un an au Maritimo Funchal au Portugal - il a inscrit 29 buts.