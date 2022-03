Opération en or pour le RWDM qui bat facilement Virton RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois comptent désormais sept points d'avance sur Waasland-Beveren. © belga

Avec le partage de Waasland-Beveren la veille face à Lommel, le RWDM avait l'occasion de réaliser une opération en or dans la course à la deuxième en portant son avance à sept unités. Pour cela, il fallait battre une équipe de Virton qui avait surpris Westerlo, le leader, une semaine plus tôt.



Les Molenbeekois étaient décidés à ne pas vivre la même mésaventure et prenaient le contrôle des opérations dès les premiers instants. Une bonne entame de match récompensée au quart d'heure lorsque De Camargo plaçait une reprise de la tête piquée parfaite sur un centre de Nangis (1-0).



Ce but avait toutefois le don de casser le rythme de la partie. Face à des Gaumais pratiquement condamnés à la relégation et semblant parfois résignés sur la pelouse, les joueurs du RWDM n'accéléraient pas et se contentaient de gérer les débats.



Virton mettait le nez à la fenêtre à la reprise, le RWDM jouait alors le contre à la perfection. Sur une ouverture sublime de Rommens, Nangis se présentait devant Martin et glissait le ballon au fond des filets. La partie était pliée. Togui alourdissait la note sur corner.



Avec ce succès, le RWDM compte désormais sept points d'avance sur Waasland-Bereven. À trois rencontres de la phase classique, le match de barrage pour la montée en D1A est de plus en plus proche.



RWDM - Virton 3-0

RWDM : Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Mpati, Gécé, Rommens, Ephestion (83e Nzuzi), Hazard (59e Claes), Nangis (83e Lavie), De Camargo (59e Togui).

Virton : Martin, Vinck, Remy, Rizzo ; Hamzaoui, Vanbaleghem (72e Aabbou), Masangu (72e Doué), Colella, Sidibe, Kage (75e Allach), Anne.

Arbitre : M. Debeuckelaere.

Avertissements: Kage, Masangu, Hamzaoui, Gécé, Rizzo.

Les buts: 16e De Camargo (1-0), 62e Nangis (2-0), 78e Togui (3-0).