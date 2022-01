Philippe Close a un rêve : "Six derbies bruxellois en D1A chaque saison."

Comprenez qu’il souhaite voir le RWDM rejoindre Anderlecht et l’Union parmi l’élite. Les Molenbeekois sont sur le podium pour l’instant. "Ce qu’a réalisé Thierry Dailly en tant que président du RWDM est juste dingue, dit le bourgmestre de Bruxelles. Il mérite une statue à Molenbeek."

Le RWDM a vu arriver des investisseurs étrangers - les propriétaires de Crystal Palace - pour permettre au club de poursuivre sa croissance.

"Il ne pouvait plus suivre financièrement et il était logique de se tourner vers l’extérieur. Que le RWDM et l’Union soient aux mains de propriétaires étrangers ne me dérange pas. Tous ceux qui sont prêts à investir à Bruxelles sont les bienvenus. Par contre, j’aime bien taquiner mes amis de l’Union qui me disent qu’ils sont le vrai petit club populaire de Bruxelles et que le RSCA est un club dirigé par des riches. Je me fais une joie de leur rappeler qu’Anderlecht a un actionnariat 100 % belge (rires)."