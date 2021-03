Dans un match loin d’être emballant, il y a tout de même eu quelques éclaircies dans la grisaille du côté du RWDM. On pense au but égalisateur signé Ephestion, quelques secondes après sa montée au jeu. Son premier but inscrit pour le RWDM aussi. Une satisfaction pour le joueur prêté par Westerlo durant le mercato hivernal, même si elle n’efface pas le sentiment mitigé qui habitait le joueur après la rencontre.